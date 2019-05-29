BBP ile beraber yürüyeceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde de AK Parti, MHP ve BBP olmak üzere beraber seçime girildiğini anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

MİLLETİMİZ İÇİN

“Bildiğiniz gibi Türkiye’nin her tarafında yüzde 52’ye varan bir oy oranıyla ittifak birinci olarak seçimi tamamlamıştır. Evvelinde beraber yol yürüdük. Bu seçimlerde de aynı şekilde Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle birlikte ülkemiz, milletimiz için en iyisini yapmak adına beraber yürüyeceğiz.’’

YAZICIOĞLU DAVA ADAMIYDI

Binali Yıldırım, şunları kaydetti: “Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili çok şey yaşandı, çok şey konuşuldu. O arada bizim bazı açıklamalarımız, ‘işte bu bir kazadır, kaza çıkarmayınız’ diye bu bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim. Muhsin Yazıcıoğlu, bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır. ‘Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Said Nursi kadar Kürdüz’ der. Ömrü boyunca ülkenin milli değerleri için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamıdır. Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

YARGILANIYORLAR

Yıldırım, “O gün, o olayın sevk ve idaresini yapanlar, bugün yargılanıyor. Ümit ederim, her şey bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Genç Alperen kardeşlerimizin kafasındaki soru işaretleri, ortadan kalkmış olur.” ifadelerini kullandı.