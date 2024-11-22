Bebeğini tinerle zehirleyen anneden kan donduran itiraf: Çamaşır suyu detayı ortaya çıktı

İstanbul’da annesinin biberonuna tiner koyduğu bebek, iç organları eriyerek hayatını kaybetmişti.
İstanbul'da bir kadın, iki yaşındaki bebeğini biberonuna koyduğu tineri içirerek ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan cani anne Dilek Ç., yeni itiraflarda bulundu. Dilek Çiçek'in ifadesinde, "Ailem bebeği istemiyordu. Önce biberonuna tiner koydum ardından da çorba yapmıştım, içine çamaşır suyu koyup içirdim" dediği öğrenildi.
İstanbul Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç'nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin Dilek Çiçek (23), babasının ise Y.E (46) olduğunu tespit etti.
Soruşturma sonucunda, Dilek Çiçek'in doğum sonrası bunalıma girerek, çocuğuna ve kendisine kimse sahip çıkmadığı iddialarında bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi.
Anne cezaevine gönderildi
Çalışmaların tamamlanmasının ardından, anne ve baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba Y. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.
Çorbasına çamaşır suyu koymuş
Olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Anne Dilek Çiçek'in bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Anne ilk ifadesinde olayı inkar etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamadı. İfadesinde;
"Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim"
dediği öne sürüldü.
Baba Yılmaz: Çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti
Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde
"2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25.09.2024 günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14.11.2024 günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Bu olaydan sonra olayla ilgili sosyal medya ortamında yapılan haberlere Dilek ve benimle ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldı. Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir
" dedi.
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