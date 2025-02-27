Bebeklere ‘birikmiş’ destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” kapsamında ailelere ödenecek çocuk yardımları geriye dönük olarak ödenecek. Uygulama 1 Ocak 2025 itibarıyla hayata geçse de 2025 yılı itibarıyla doğan bebeklerde geçerli olacak yardımlar henüz ödenmeye başlanmadı. Yardımların ödenmeye başlaması ile 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklara henüz ödenmemiş aylar da toplu olarak hesaplara yatırılacak.