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Bebeklere ‘birikmiş’ destek

Bebeklere ‘birikmiş’ destek

Nazife Bardak
04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Aile Yılı kapsamında uygulamaya alınacak çocuk destekleri hak sahiplerine birikmiş olarak verilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” kapsamında ailelere ödenecek çocuk yardımları geriye dönük olarak ödenecek. Uygulama 1 Ocak 2025 itibarıyla hayata geçse de 2025 yılı itibarıyla doğan bebeklerde geçerli olacak yardımlar henüz ödenmeye başlanmadı. Yardımların ödenmeye başlaması ile 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklara henüz ödenmemiş aylar da toplu olarak hesaplara yatırılacak.



#Aile
#Toplum
#Aktüel

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