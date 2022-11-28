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YEREL GÜNDEM

Bedelli askerlikten 7 milyar TL

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, bedelli için bu yıl başvuran yükümlü sayısı 110 bini geçti. Bunlarla birlikte 2019’da uygulamaya geçen yeni askerlik sistemi kapsamında bugüne kadar 351 bin kişinin askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirdiği bildirildi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Bedelli askerlikten 7 milyar TL
Bedelli Askerlik.

Bedelli askerlik için bu yıl 110 binin üzerinde yükümlü başvuruda bulundu. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle bakaya durumuna düşen askerlik hizmeti yükümlülerine bir kereye mahsus bedelli askerlik uygulamasından faydalanma hakkı tanındı. Söz konusu düzenlemenin yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki toplam 550 bin kişiyi kapsadığı öğrenildi.

BEDELİ 80 BİN 64 LİRA

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, bedelli için bu yıl başvuran yükümlü sayısı 110 bini geçti. Bunlarla birlikte 2019’da uygulamaya geçen yeni askerlik sistemi kapsamında bugüne kadar 351 bin kişinin askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirdiği bildirildi. Uygulamadan sağlanan gelir ise 7 milyar TL’yi aştı.

2022'nin başında 56 bin 500 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, temmuz ayı enflasyonuyla birlikte 80 bin 64 lira düzeyine yükselmişti.

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