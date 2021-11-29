Gündem Bekçilere boyacıyım dedi hırsız çıktı
ADANA

Bekçilere ’boyacıyım’ dedi hırsız çıktı

Adana’da devriye gezen bekçilerin durdurduğu kişi boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda hırsız olduğu belirlendi. Yanındaki hırsızlık eşyalarını ise önce “çöpten buldum” diyerek kendisini kurtarmaya çalıştı, ardından çaldığını itiraf etti.

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Haber Merkezi AA
Bekçilere ’boyacıyım’ dedi hırsız çıktı
Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, elinde demir merdiven ve sırtında poşetle yürüyen şüpheliyi durdurdu.

Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Bekçilere boyacı olduğunu ve boya yapmak için bir müşterisine gittiğini belirten şüpheli S.İ'nin kimlik sorgusunu yapan ekipler, söz konusu kişinin 15 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti.

Poşetteki okul çantalarını ve bazı gıdaları da inceleyen bekçiler, söz konusu malzemelerin çalıntı olduğunu belirledi.

Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.İ, Bağlar Polis Merkezi Amiriği'ne götürüldü.

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