Belçika'da Filistin diplomasisi: Bakan Fidan'dan Brüksel'de peş peşe görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin diplomasisi kapsamında peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Belçika'da Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde Filistin yönetiminin de katıldığı Filistin Uluslararası Ortaklar Toplantısı başladı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, “Filistin'in diğer bölgeleri her an patlamaya hazır halde” dedi.

Filistin yönetiminin de katıldığı toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Brüksel'de peş peşe görüşmeler

Bakan Fidan burada peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Katarlı mevkidaşıyla da görüştü

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakan Fidan daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.







