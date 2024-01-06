Belediyeye sokak hayvanı bütçesi

Adalet, Tarım ve Çevre Bakanlıkları sokak hayvanları sorununa çözüm için harekete geçti. Bu kapsamda projelerle belediyelerin sorumlulukları artırılması, sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliği ilan edilmesi olası seçenekler arasında. Seferberlik ile birlikte sokak hayvanları teker teker toplanıp kısırlaştırılacak. Kısırlaştırılan hayvanlar yeniden alındıkları bölgeye bırakılacak. Türkiye genelinde yapılacak bu seferberlik ile sokak hayvanlarının 6-7 yıl içerisinde azalması ve hayvanlarla ilgili yaşanan sorunların en aza indirgenmesi hedefleniyor. Sokak hayvanları ile ilgili yapılan taslak çalışmada inisiyatifin belediyelere bırakılması bekleniyor. Yapılan çalışmalar arasında en muhtemel bütçe çalışması da belediyelere hayvanların toplanması ve kısırlaştırılması için ek bir bütçe verilmesi öneriler arasında. Türkiye’de halihazırda 4-4,5 milyon arasında sokak köpeği bulunduğu tahmin ediliyor.