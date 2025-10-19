Belirsizlik içinde bir kongre daha

2 Eylül’deki tedbir kararına dikkat çeken İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin bugünkü 39’uncu Olağan İstanbul Kongresi’nin durdurulmasını istedi. Dün toplanan Yüksek Seçim Kurulu ise kongrenin yapılması yönünde karar aldı.
İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, bir davacının talebi üzerine bugünkü CHP 39’uncu Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu’na yazı gönderdi.
CHP'nin 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetiminin görevden alınması için dava açan Özlem Erkan, bugünkü CHP 39’uncu Olağan İstanbul İl Kongresi'nin “başlatılmadan durdurulması” talebiyle İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Dilekçede 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül’de
aldığı “İstanbul İl Örgütü’nce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi çalışmalarının tedbiren durdurulması” kararının uygulanması için gerekli önlemlerin alınması istendi. Kongrenin başlamadan durdurulması, salona girişlerin engellenmesi talep edildi.
2 EYLÜL’DEKİ KARAR GEÇERLİ
Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, önceki gün ara kararını açıkladı. Talep kabul edilip İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazıldı. CHP İstanbul İl Yönetimi’nin dava kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ve yerine geçici kurul atandığı hatırlatılıp, 2 Eylül’de alınan tedbir kararının güncel ve geçerli olduğu vurgulanan yazıda, “Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim tarihinde (bugün) Cumhuriyet Halk Partisi 39’uncu Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.
İLÇE SEÇİM KURULU DURDURAMAZ
Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) görüş istedi. YSK, CHP 39’uncu Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere dün saat 14.00'te toplandı. Toplantıdan sonra kameraların karşısına geçen YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebinin reddedildiğini açıkladı: “Kurulumuzca, usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir.”
İstinaf kararına kadar Tekin il başkanı
- YSK’nın kararını değerlendiren bir yetkili, kongreden çıkacak sonucun mevcut durumu değiştirmeyeceği bilgisini verdi: “YSK bir önceki kararına uygun tavır aldı. ‘Seçim yapılsın’ dedi. Ancak mahkemenin verdiği kayyum kararı ve yetkileri halen geçerli. Gürsel Tekin, istinaf mahkemesinin vereceği karara kadar il başkanıdır.”
İzmir ve Ankara’da tek adaylı kongre
- Şaibeli kurultay davası yaklaşırken CHP olağan kongrelerini tamamlıyor. İlçelerde çekişmeli geçen kongreler, İzmir ve Ankara il kongrelerinde tek adayla tamamlandı. İzmir İl Kongresi’nde tek aday olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, il başkanı oldu. Güç, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde bayıldı. Birden yere yığılan Güç, partililerin müdahalesiyle tekrar ayağa kalktı. Tek aday olduğu kongre öncesi 2 gündür yoğun tempo nedeniyle uyuyamadığını, düzgün beslenemediğini belirten Güç, bu nedenle fenalaştığını söyledi. Dünkü Ankara 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde de mevcut İl Başkanı Ümit Erkol tek aday oldu. CHP'de ayrışma, bölünme olmadığını savunan Erkol, tekrar Ankara İl Başkanı seçildi.