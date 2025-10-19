Belirsizlik içinde bir kongre daha

Şaibeli kurultay davası yaklaşırken CHP olağan kongrelerini tamamlıyor. İlçelerde çekişmeli geçen kongreler, İzmir ve Ankara il kongrelerinde tek adayla tamamlandı. İzmir İl Kongresi’nde tek aday olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, il başkanı oldu. Güç, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde bayıldı. Birden yere yığılan Güç, partililerin müdahalesiyle tekrar ayağa kalktı. Tek aday olduğu kongre öncesi 2 gündür yoğun tempo nedeniyle uyuyamadığını, düzgün beslenemediğini belirten Güç, bu nedenle fenalaştığını söyledi. Dünkü Ankara 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde de mevcut İl Başkanı Ümit Erkol tek aday oldu. CHP'de ayrışma, bölünme olmadığını savunan Erkol, tekrar Ankara İl Başkanı seçildi.