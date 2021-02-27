Gündem Beni alamazlar demişti Polis canlı yayını basıp gözaltına aldı
KONYA

'Beni alamazlar' diyen bahisçiyi polis canlı yayını basıp gözaltına aldı

'Beni alamazlar' demişti: Polis canlı yayını basıp gözaltına aldı

Konya'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, yasa dışı bahis oynatan ve tanınmamak için yüzlerine maske takan 2'si kadın 3 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 'Bora' kod adını kullanan R.G.'nin canlı yayında polise hitaben, ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Polise hitaben, ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' diyen 'Bora' kod adını kullanan R.G.
Polise hitaben, ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' diyen 'Bora' kod adını kullanan R.G.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden canlı yayınla yasadışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; R.G., Ş.E. ile H.A. canlı yayın yaptıkları sırada Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

'BENİ ALAMAZLAR' DİYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonundan önce şüphelilerden R.G’nin internetten yaptığı canlı yayında polise yönelik, “Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği de ortaya çıktı.

“Beni alamazlar” diyen yasadışı bahis şüphelisi tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
GÜNDEM
Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Operasyonda yakalanan R.G’yi (28) gözaltına alan polis ekipleri de, “Gelemez dedin, geldik, bak buradayız” diyerek şüpheli R.G. ile Ş.E. (27) ve H.A. (23) isimli 2 kadını gözaltına aldı.

  • Polisten işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis çetelerine darbe: 5 milyon lira ele geçirildi
GÜNDEM
Yasa dışı bahis çetelerine darbe: 5 milyon lira ele geçirildi
Abone Ol Google News
Safranbolu tarihi sil baştan

Safranbolu tarihi sil baştan
Annenin feryadıyürekleri dağladı

Annenin feryadı
yürekleri dağladı

Bomba gibi patlayan tüp beş kişiyi yaraladı.
Maltepede işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​'Beni alamazlar' demişti..
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Azmin hikayesi

Azmin hikayesi

​Bir yandan keçilerini otlatıyor bir yandan canlı derslere katılıyor.

Aralarında<br>Türkler de var

Aralarında
Türkler de var

​Frankfurt Havalimanı'nda işten çıkarılan işçilerden açlık grevi.

Bugün<br>hizmete giriyor

Bugün
hizmete giriyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.
Çekirdek çitliyorduk

Çekirdek çitliyorduk

​Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar.
Bodrum'da hazırlıklar başladı

Bodrum'da hazırlıklar başladı

Turizmciler her yıl gelen 3 milyon turisti bekliyor.
Diyanet'ten<br>Kudüs adımı

Diyanet'ten
Kudüs adımı

​Umre Daire'sine 'Kudüs' de eklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.