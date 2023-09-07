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Berberde sıra kavgası: 18 yaşındaki genç tek yumrukla öldü

Kartal'da arkadaşıyla birlikte berbere gelen 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, berberdeki sıra tartışmasından sonra çıkan kavgada yumruklu yere yığıldı. Mehmet Emin Öz'ün attığı yumrukla yaralanan ve 3 gün boyunca yoğunda kalan Yıldırım, hayatını kaybetti.

10:30 . 7/09/2023 Perşembe
DHA
Berberin önündeki yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Berberin önündeki yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Olay, 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi. Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı.


Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu. Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım'a yumruk attı. Yıldırım yere yığılırken, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşı kavga etmeye devam etti.

Yere yığılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Türkican Yıldırım, dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkican Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.


Kavga anı kamerada

Öte yandan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Emin Öz'ün berberden çıkıp kaldırımda bekleyen gençlere bir şeyler söylediği, Öz'ün Yıldırım'a yumruk attığı, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşının kavga ettiği ve Yıldırım'ın yere yığıldığı görülüyor. 



Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadınla taksicinin kavgası kamerada
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadınla taksicinin kavgası kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda, taksici ve yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Dolapdere'deki Irmak Caddesi'nde, taksi şoförü Abdullah V. ile yabancı uyruklu Sabrine E. ve Oubl H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadınlardan birinin, taksicinin üzerine yürüyerek tekme attığı, taksicinin de kadınını uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Tartışmaya dahil olan diğer kadının da taksiciye çantasıyla birkaç defa vurduğu görülürken, kavgayı diğer taksicilerin de ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen taraflar, darp raporu aldıktan sonra Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.




#İstanbul
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