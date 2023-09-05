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Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: Sekiz yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçaklayan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen A.D.’yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan A.D.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

07:38 . 5/09/2023 Salı
IHA
Alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçakladı

Alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçakladı

Olay, 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesinde sahil kenarında meydana geldi.


İddiaya göre, B.Ş. (19), alacak - verecek meselesi yüzünden A.D. (22), ile tartışmaya başldı. Olayın büyümesi üzerine B.Ş. yanında getirdiği bıçak ile A.D.’yi 8 yerinden bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen A.D.’yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan A.D.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan B.Ş.’nin kısa zaman önce Gaziantep’ten geldiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




#İzmir
#Bayraklı
#Kavga
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