Berhan Şimşek İmamoğlu ile arasında geçen konuşmayı anlattı: 'O günden sonra beni aramadı'

Ekrem İmamoğlu - Berhan Şimşek
CHP’den ihraç edilen eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, CHP yönetimini eleştirerek yolsuzluktan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.
CHP’den, Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edilen eski İstanbul İl Başkanı
Berhan Şimşek
, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.
Şimşek, partiden ihraç edilmesine neden olan Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.
'CHP İmamoğlu’nun vesayeti altında'
Her hafta düzenli olarak Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'in İmamoğlu'ndan talimatlar altığını dile getiren Şimşek
"CHP Genel Merkezi vesayet altında. CHP, bir posta güverciniyle haftada bir gün senden aldıklarıyla partiyi yönetemez. Parti içindeki disiplini uygulayamazsınız"
ifadelerini kullandı.
"Bunlar tesadüflerin lideridir"
Seçimde Ekrem İmamoğlu'na gittiğini belirten Şimşek,
''Partim beni görevlendirir, İstanbullular da beni seçerse, 5 yıl daha 16 milyona hizmet etmek istiyorum, Cumhurbaşkanı adayı değilim diyeceksin', dedim. 'Bunu dersen Meral Hanımın ağzı kapanır, Mansur Yavaş'ın söyleyecek bir şeyi kalmayacak, Altılı Masa'da Kemal Bey'in eli güçlenecek' dedim. O günden sonra beni ne aradı, ne sordu. Kemal Bey’in seçtirilmemesi için çalışılmış. İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan 74 kişi itirafçı oldu. Çıkar bitince inkar, sonra da ihanet başladı. Demek ki yanında yürüyecek kişiyi de seçemiyor. Lider olunmaz, lider doğulur. Bunlar tesadüflerin lideridir. Siyasi birikimle geldikleri yoktur.''
dedi.
