Berhan Şimşek İmamoğlu ile arasında geçen konuşmayı anlattı: 'O günden sonra beni aramadı'

''Partim beni görevlendirir, İstanbullular da beni seçerse, 5 yıl daha 16 milyona hizmet etmek istiyorum, Cumhurbaşkanı adayı değilim diyeceksin', dedim. 'Bunu dersen Meral Hanımın ağzı kapanır, Mansur Yavaş'ın söyleyecek bir şeyi kalmayacak, Altılı Masa'da Kemal Bey'in eli güçlenecek' dedim. O günden sonra beni ne aradı, ne sordu. Kemal Bey’in seçtirilmemesi için çalışılmış. İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan 74 kişi itirafçı oldu. Çıkar bitince inkar, sonra da ihanet başladı. Demek ki yanında yürüyecek kişiyi de seçemiyor. Lider olunmaz, lider doğulur. Bunlar tesadüflerin lideridir. Siyasi birikimle geldikleri yoktur.''