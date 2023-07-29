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Beş ilde12 yer "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da doğal sit alanı kapsamına giren 12 yer "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

08:53 . 29/07/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kararlarda Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.


Buna göre, Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Marmara Adası-Saraylar ile Merkez mevkileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18), Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti (MER 12) ve Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.




#Gilindere Mağarası
#kesin korunacak hassas alan
#Resmi Gazete
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