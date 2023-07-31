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Beş kişinin karıştığı kavgayı ayırmak isteyen polis memuru silahla bacağından vuruldu

İstanbul'da toplam beş kişinin karıştığı kavgayı görüp tarafları ayırmaya giden polis memuru silahla açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Çevik kuvvet polisi olduğu öğrenilen memurun İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi Yerleşkesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

00:22 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
İstanbul'da kavgayı ayıran polis memuru silahla bacağından vuruldu.

İstanbul'da kavgayı ayıran polis memuru silahla bacağından vuruldu.

İstanbul Bayrampaşa'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen sivil kıyafetli polis memuru silahla bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Şehit Onur Ayaydın Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Toplam 5 kişinin karıştığı kavgayı gören sivil kıyafetli ve görev dışındaki polis memuru Y.Ş.D. parka gitti.

Büyüyen kavga sırasında bir şüpheli olaya müdahale etmek isteyen polis memurunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Çevik kuvvet polisi olduğu öğrenilen Y.Ş.D'nin İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi Yerleşkesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede 8 kovan bulundu.

"Durumu iyiydi konuşuyordu"

Görgü tanıklarından İbrahim Tuğcu, basın mensuplarına, yaralanan polisin yanına gidip kemerle tampon yaptıklarını söyledi.

Polisin kasığından vurulduğunu anlatan Tuğcu, "Durumu iyiydi konuşuyordu. Başka da bir sıkıntı yoktu. Ambulansa teslim ettik. Olayın ardından çok sayıda polis memuru geldi. Şahıs 8-9 el silah sıkarak 500 Evler Tramvay İstasyonuna doğru kaçıyor. Bunu kamera kayıtlarından da zaten gördük." diye konuştu.

Şüpheli ile çevredeki bazı vatandaşların olay yerinden kaçmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.



#Bayrampaşa
#kavga
#Polis
#Silahlı Kavga
28 dakika önce
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