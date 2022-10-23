Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı

Diyarbakırlı amca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre gelişine bayram sabahı gibi hazırlanıyor

Bugün İstasyon Meydanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişine bayram sabahı gibi hazırlanan bir amcanın videosu sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.



Oğlunun, 'Selamünaleyküm, baba ne için kendini hazırlıyorsun? sorusuna Kürtçe olarak, 'Reisi Cumhur için hazırlanıyorum Diyarbakır'a geliyor keyfimiz geliyor. Bizde onu karşılamaya gidiyoruz' diyen Diyarbakırlı amcanın geleneksel kıyafetlerini giydiği görülüyor.