Gündem Beşiktaşta İETT otobüsü alev alev yandı
İSTANBUL

Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsteki yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İETT'de pes dedirten görüntü: Şoför yol soran kadına el hareketi yaptı
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İETT'de pes dedirten görüntü: Şoför yol soran kadına el hareketi yaptı

Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
FOTOĞRAF 9
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Olay saat 09.30 sıralarında Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi.
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İddiaya göre seyir halinde olan 34 FL 3579 plakalı 132M hat sefer numaralı İETT otobüsü, seyir halinde olduğu esnada motor kısmında yanma meydana geldi.
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Otobüsü hemen durduran şoför otobüsten inip yangına müdahale ederken otobüs içerisinde bulunan panikle hemen otobüsü terk etti.
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Motor kısmından çıkan alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
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Yaşanan olay sonrası yaralanan olmazken İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.
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Öte yandan olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları İETT otobüsü şoförü tarafından engellenmeye çalışıldı.
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Otobüsteki yolculardan Mücahit Karasu, \"Arka koltukta oturuyordum. Bir anda lastik kokusu, mazot kokusu gibi bir koku geldi.
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Sonra dumanlar çıkmaya başladı. Şoför otobüsü kenara çekti. Alevler çıkmaya başladı. Söndürmeye çalıştılar. Panik oldu \"dedi.
Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
Bakımsızlık nedeniyle her gün yeni bir arızaya sahne olan İETT otobüslerinin son durağı Kartal oldu. İçinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüs şoförü, motor kısmında dumanlar yükselen otobüsü yolun kenarına çekti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


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