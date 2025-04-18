Beşiktaş’ta ihaleye fesat operasyonu

CHP’li belediyeler yolsuzlukla gündemden düşmüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP’li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.