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Beşiktaş’ta ihaleye fesat operasyonu

Beşiktaş’ta ihaleye fesat operasyonu

Burak Doğan
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ali Rıza Yılmaz
Ali Rıza Yılmaz

CHP’li belediyeler yolsuzlukla gündemden düşmüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP’li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Emirhan Akçadağ

Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla Başkan Yardımcısı Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, ihale komisyon üyesi Bilal Ören, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi, Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alındı.


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