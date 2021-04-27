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Gündem Beslediği köpek de arama çalışmasına katılmıştı 7 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
EDİRNE

Beslediği köpek de arama çalışmasına katılmıştı: 7 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Beslediği köpek de arama çalışmasına katılmıştı: 7 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Edirne'de, 7 gündür haber alınamayan, kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri’nde arama çalışması başlatılan ve beslediği sokak köpeğinin de aradığı Abdi Özer'in (80) cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Beslediği köpek de arama çalışmasına katılmıştı: 7 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın cansız bedeni Tunca Nehri'nden çıkarıldı

Edirne'nin Merkeze bağlı Yolüstü köyünde 20 Nisan salı günü evden çıkan Abdi Özer’den bir daha haber alınamadı. Nejat Özer, babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer, Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, aynı gün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalar 7 gündür devam ediyordu.

7 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Arama çalışmalarının yoğunluk kazandığı, Tunca Nehri'nin Avarız ve Değirmenyeni köyleri arasındaki bölgeden acı haber geldi. Ekiplerin cansız bedenine ulaştığı Abdi Özer, sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BESLEDİĞİ KÖPEK DE ARAMIŞTI

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği de bölgede beklemişti. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmamıştı. Gelişmenin ardından köylüler köpeğe sahip çıkacaklarını açıklamış ve Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu köpeği sahiplenmişti.

Sulama kanalına düşen çocuklardan acı haber: Saadet'in ardından iki kardeşin daha cansız bedenine ulaşıldı
FOTOĞRAF 12
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında meydana geldi.
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 15 gün önce tarım işçisi aileleriyle kente gelen 4 çocuk, DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynamaya başladı.
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Bu sırada çocuklardan biri ayağı kayınca sulama kanalına düştü. Düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Ekipler bölgeye gelinceye kadar çevredekiler, Saadet ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin ve Remziye Büyükçay kardeşler ise kayboldu.
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Bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 2 kardeşi arama çalışması başlattı.
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Hastanede tedaviye alınan 2 kardeşten Saadet Karataş, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Şükran Karataş'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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İtfaiye ve AFAD ekipleri, gece saatlerinde de arama çalışmalarını sürdürdü.
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Ekipler, kayıp Narin ve Remziye Büyükçay'ın cansız bedenlerine ulaştı.
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Sudan çıkarılan Narin ve Remziye Büyükçay'ın cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Sulama kanalına düşen çocuklardan acı haber: Saadet'in ardından iki kardeşin daha cansız bedenine ulaşıldı
Osmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapıldıktan sonra çevredekiler tarafından kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Karataş'ın (10) ardından kayıp olarak aranan Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin dün gece suda cansız bedenlerine ulaşıldı.


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