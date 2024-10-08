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Beştepe'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine ile İskeçe müftülerini kabul etti

Beştepe'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine ile İskeçe müftülerini kabul etti

20:318/10/2024, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gümülcine ile İskeçe müftülerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gümülcine ile İskeçe müftülerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, önemli bir ziyarete daha ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.



#Batı Trakya
#Gümülcine
#İskeçe
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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