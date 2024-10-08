Beştepe'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine ile İskeçe müftülerini kabul etti

Batı Trakya'daki Türk okullarının durumu her geçen gün daha kötü hale geliyor. Lozan Antlaşması'nda 309 olan okuldan 213'ünün kapatıldığını ve şu an 96'ya indiğini belirten Gümülcine Türk Gençler Birliği Genel Sekreteri Sedat Hasan, azınlık okullarına Lozan'dan doğan hakların görmezden gelindiğini söyledi. Batı Trakya Türkleri azınlık okullarının statüsünün değiştirilmesinden endişe duyuyor.