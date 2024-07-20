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Dünya

Yunanistan'ın Türk hazımsızlığı: Batı Trakya'da dört okulu daha kapatacak

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da öğrenci yetersizliği gerekçesiyle dört Türk azınlık ilkokulunun kapatılacağı bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodop ilinde Hacıören, Keziren ve Payamlar, İskeçe'de ise Karaköy ilkokulu kapatılacak okullar arasında yer alıyor.

16:31 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
Batı Trakya genelinde, 1995'te, 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.
Batı Trakya genelinde, 1995'te, 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı 86 olacak.

Batı Trakya genelinde, 1995'te, 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Yunan hükümetinin idari reform çalışmaları kapsamında, 2011'den bu yana Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatılmış veya birleştirilmişti.

Yunan tarafı bunun "kapatma" değil, öğrenci yetersizliğinden dolayı "askıya alma" uygulaması olduğunu iddia ederken, soydaş veliler ise bunu, azınlık öğrencilerinin Yunan devlet okullarına gönderilmesini amaçlayan bir adım olarak görüyor.

#Batı Trakya
#Gümülcine
#İskeçe’
#Rodop
#Türk azınlık ilkokulu
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