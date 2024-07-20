Yunanistan'ın Türk hazımsızlığı: Batı Trakya'da dört okulu daha kapatacak

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki anma programlarında Akdeniz'den 50 gemi ile geçit töreni yapacak olan Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı vatandaşları geçit törenini izlemeye davet ettiği bir paylaşım yaptı. 1974 yılında Rum ve Yunan çetelerin Türk köylerini basarak sivilleri katletmesi üzerine Akdeniz'den havadan ve karadan çıkartma yapan Türk askerleri Kıbrıs Türklerini saldırılardan kurtarmış ve 1672 şehit vermiştir.