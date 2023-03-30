Beyaz Saray alarma geçti: Biden'den Netanyahu'ya özel mesaj

İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan ABD Başkanı Joe Biden’a cevaben “İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak sarsılmazdır. Ancak İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir” dedi.