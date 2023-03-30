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Beyaz Saray alarma geçti: Biden'den Netanyahu'ya özel mesaj

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "güçlü bir özel mesaj" gönderdiği ve Beyaz Saray'ın yargı reformunu askıya almazsa Netanyahu'nun 2. Demokrasi Zirvesi davetinin iptal edilmesini istişare ettiği öne sürüldü.

10:02 . 30/03/2023 الخميس
AA
Binyamin Netanyahu - Joe Biden

Binyamin Netanyahu - Joe Biden

İşgalci İsrail
'de sonradan Başbakan
Binyamin Netanyahu
'nun geri çektiği yargı reformuyla ilgili haftalardır süren gösteriler, Tel Aviv-Washington ilişkilerini gerdi.
ABD Başkanı
Joe Biden
, kitlesel protestolara ve grevlere yol açan reformla ilgili endişelerini dile getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,
"İsrail, dış baskılara göre karar vermez."
ifadesini kullandı.

Netanyahu'ya daha güçlü mesaj yolladı

ABD merkezli "Axios" internet sitesi, Biden'ın, Netanyahu'ya Beyaz Saray'ın resmi olarak yayımladığı "derin endişe" duyduklarını ifade eden açıklamasından "daha güçlü" bir özel mesaj yolladığını yazdı.

İki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Biden'ın
"yargı reformunun durdurulması"
yönündeki mesajını ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides üzerinden, Netanyahu'nun yargı düzenlemesinin ertelendiğine yönelik açıklamasından birkaç saat önce ilettiği ifade edildi.

Beyaz Saray'ı alarma geçiren durum

Haberde, ABD'li yetkilinin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Netanyahu tarafından görevden alınmasının Beyaz Saray'ı "alarma" geçirdiği ve bunun üzerine ABD'nin vereceği tepkiyle ilgili istişarelere başlandığı aktarıldı.

Buna göre, Netanyahu yargı düzenlemesini durdurmazsa ABD'nin vereceği tepkilerden birinin İsrail Başbakanı'nın 2. Demokrasi Zirvesi'ne olan davetini iptal etmek olduğunu kaydettiği öne sürüldü.


#İşgalci İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Joe Biden
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