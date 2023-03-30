Beyaz Saray alarma geçti: Biden'den Netanyahu'ya özel mesaj

Binyamin Netanyahu - Joe Biden
Netanyahu'ya daha güçlü mesaj yolladı
ABD merkezli "Axios" internet sitesi, Biden'ın, Netanyahu'ya Beyaz Saray'ın resmi olarak yayımladığı "derin endişe" duyduklarını ifade eden açıklamasından "daha güçlü" bir özel mesaj yolladığını yazdı.
Beyaz Saray'ı alarma geçiren durum
Haberde, ABD'li yetkilinin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Netanyahu tarafından görevden alınmasının Beyaz Saray'ı "alarma" geçirdiği ve bunun üzerine ABD'nin vereceği tepkiyle ilgili istişarelere başlandığı aktarıldı.
Buna göre, Netanyahu yargı düzenlemesini durdurmazsa ABD'nin vereceği tepkilerden birinin İsrail Başbakanı'nın 2. Demokrasi Zirvesi'ne olan davetini iptal etmek olduğunu kaydettiği öne sürüldü.