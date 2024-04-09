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Beyin kanaması geçiren Nuri Alço'dan iyi haber: Hayati tehlikesi görünmüyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço'nun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, "Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi" dedi.

15:05 - 9/04/2024 Salı
DHA
Nuri Alço
Nuri Alço

Doç. Dr. Mustafa Sungur, 6 Nisan'da rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı.


Doç. Dr. Sungur, "Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Nuri beyi hastanemizde misafir etmekteyiz. Nuri bey, pazar günü itibarıyla özel bir hastaneden, hastanemize nakil aldık. Temel olarak 3 problemi var. İlk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı.


Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problemi yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri beyin, bir baypas operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız" dedi.


'SEVENLERİNE SELAMINI ÖZELLİKLE İLETTİ'


Doç. Dr. Sungur, "Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi, şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. Bugün itibarıyla daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi. Sevenlerine selamını özellikle iletti" diye konuştu.


'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'


Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Sayın bakanımız Fahrettin Koca, sayın başhekimimiz Mustafa Bey, tüm sağlık çalışanlarımız, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok zor bir süreç. Bizlerden dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri benim için, ailesi için ve tüm sevenleri için çok kıymetli, çok değerli bir kişilik. Tek ricamız, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.




#Nuri Alço
#Beyin kanaması
#Eskişehir Şehir Hastanesi
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