Beykoz’da konser gözaltısı

Beykoz Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında eski Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında geçtiğimiz yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Manuş Baba’nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı bilgisi yer aldı. Üç konser için 3 milyon 350 bin liralık ihaleye çıkılırken, şartnamelerde yer alan maddelerin uygulanmadığı böylece kamunun zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı.

Beykoz Başsavcılığı’nca yapılan incelemeye göre, Manuş Baba ve Baba Zula konserleri için hazırlanan şartnamelerde, konser organizasyonunda yer alan sanatçılardan biri çekildiğinde, sanatçıya toplam ihale bedelinin yüzde 20’si kadar bir ceza kesilmesi gerekiyordu. Ayrıca iptal edilen konserin ardından ihale sürecinin yeniden başlatılması şartı yer alıyordu. Ancak Baba Zula konserinin iptal edilmesine rağmen sanatçıya herhangi bir ceza kesilmediği, bunun yerine kaşe bedeli üzerinden 450 bin liralık bir ödemenin yapılmadığı ortaya çıktı. Üstelik ihale iptal edilip yeniden düzenlenmesi gerekirken, Manuş Baba konseri için doğrudan 2 milyon 900 bin liralık bir ödeme yapıldığı tespit edildi. Öte yandan Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar yalnızca konser organizasyonlarıyla sınırlı değil. Başsavcılığın, belediyeye ait farklı müdürlükler tarafından yapılan 50’den fazla mal ve hizmet alımı ihalesini de incelediği öğrenildi.