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İstanbul'un 3 ilçesinde 'NARKOKAPAN-12' operasyonu: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı

İstanbul'un 3 ilçesinde 'NARKOKAPAN-12' operasyonu: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı

08:4020/02/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 'NARKOKAPAN-12' operasyonu düzenlendi.
İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 'NARKOKAPAN-12' operasyonu düzenlendi.

İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen 'NARKOKAPAN-12' operasyonunda; 49,5 kilogram sıvı metamfetamin, 2,5 kilogram kristal metamfetamin, 27,5 kilogram skunk ve 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda; 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam, 79,5 kilogram uyuşturucu madde ile 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.



#İstanbul
#Büyükçekmece
#Arnavutköy
#Beylikdüzü

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