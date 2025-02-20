İstanbul'un 3 ilçesinde 'NARKOKAPAN-12' operasyonu: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam, 79,5 kilogram uyuşturucu madde ile 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.