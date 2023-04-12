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'Beyoğlu Mobil Anaokulu' neşe kaynağı

Beyoğlu Belediyesi, depremlerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve eğlenceli etkinliklerle eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Beyoğlu Mobil Anaokulu’nu Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluşturdu.

04:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beyoğlu Belediyesi, Mobil Anaokulu’nu Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluşturdu.

Beyoğlu Belediyesi, Mobil Anaokulu’nu Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluşturdu.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Kahramanmaraş’ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Barınmadan gıdaya, giyimden, temizliğe kadar depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, depremzede çocukları da ihmal etmiyor. Daha önce hayata geçirilen mobil sahne ve mobil kütüphaneye bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu’nda hazırlanan Mobil Anaokulu Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklarla buluştu. Mobil Anaokulu ile depremlerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve eğlenceli etkinliklerle eğitimlerine devam etmelerini sağlamak hedefleniyor.

ÇOCUKLARIN EĞLENCE MEKANI OLDU

Bölgede sık sık depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın tespitlerinden birisi de Anaokulu çağındaki çocuklar oldu. Başkan Yıldız, konuyla ilgili Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden bir çalışma yapmasını istedi. Bu çerçevede hızlı bir çözüm için “Beyoğlu Mobil Anaokulu” TIR’ı hazırlandı. Deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’a gönderilen Mobil Anaokulu, çocukların en iyi eğlence mekanlarından biri oldu. Her gün depremzedelerin yaşadığı farklı bir noktada kurulan Mobil Anaokulunda çocuklar, eğitmenlerle birlikte gün boyu çeşitli etkinliklere katılıyor. Çocukların kimisi oyuncaklarla oynayarak, kimisi resim yaparak, kimisi de boyama yaparak gönlünce eğlenme imkanı buluyor.



#Beyoğlu Belediyesi
#Deprem Bölgesi
#İnsani Yardım
36 dakika önce
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