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ANKARA

Beypazarı Belediyesi ekipleri 24 saat hizmette

Beypazarı Belediyesi ekipleri 24 saat hizmette

Koronavirüsle mücadele kapsamında hummalı bir şekilde çalışmalarını devam ettiren Beypazarı Belediyesi ekipleri, virüse karşı aldığı yüksek önlemler ve titiz çalışmalar ile vatandaşların sağlığı ve huzuru için gece gündüz demeden hizmetlerini devam ettiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beypazarı Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Beypazarı Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi ekipleri her noktası karış karış yıkanarak temizlenen cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçedeki tüm kamu kurum kuruluşları ve kurumlarda kullanılan araçlar ile ilçeye giriş yapan tüm araçların ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Ekipler önce yıkayıp temizliyor, daha sonra ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında hummalı bir şekilde çalışmalarını devam ettiren Beypazarı Belediyesi ekipleri, virüse karşı aldığı yüksek önlemler ve titiz çalışmalar ile vatandaşların sağlığı ve huzuru için gece gündüz demeden hizmetlerini devam ettiriyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemizin her noktasında ekiplerimiz 7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmet götürüyor. Sadece ilaçlama ekiplerimiz değil, kurmuş olduğumuz Beypazarı Vefa Sosyal Destek Hattı ekiplerimizde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek hemşehrilerimizim tüm ihtiyaçlarına anında cevap vererek evlerinde mağdur olmamaları için çalışıyor" dedi.

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