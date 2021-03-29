Gündem Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
3. SAYFA

Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis

Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis

Samsun’da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayıp daha sonra da ölünce kalp masajı yapıp hayata döndürmek isteyen kardeş yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA
Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
Arslan Kuru, 20 sene hapis cezasına çarptırıldı

Samsun’un Canik ilçesinde eşinden ayrı olan bir çocuk babası Cengiz Kuru (42) üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru (40) ise evlerinin alt katında kalıyordu. Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte içki içti. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabey-kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru’yu evin içinde bıçakladı. Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı. Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olarak ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arslan Kuru hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Arslan Kuru, ağabeyini öldürmek istemediğini, kavga sırasında bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti. Mahkeme, Arslan Kuru’yu "adam öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Samsun'da kayıp olarak aranan genç kızdan acı haber: Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu
GÜNDEM
Samsun'da kayıp olarak aranan genç kızdan acı haber: Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu

İzmir'de şehrin göbeğine yapılan foseptik çukuruna tepki: Kötü koku ve sinekten geçilmeyecek
GÜNDEM
İzmir'de şehrin göbeğine yapılan foseptik çukuruna tepki: Kötü koku ve sinekten geçilmeyecek

Kocaeli'de bir şahıs tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı
GÜNDEM
Kocaeli'de bir şahıs tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı
Abone Ol Google News
Çanakkalede ilginç görüntü

Çanakkale'de ilginç görüntü

Deniz 30 metre çekildi, sandallar karaya oturdu.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret.
TFF seyirci kararını değiştirdi

​COVID önlemleri kapsamında milli maça seyirci alınmayacak.

Ankara ve İstanbul'dan polis takviyesi yapıldı.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Erdoğan ​1. Su Şurası Lansmanı programında duyurdu.

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"

Son hamsiler tezgahta

Son hamsiler tezgahta

​'Böyle giderse sadece resimde göreceğiz'

​Koronavirüsle mücadelede önemli aşama.

​Yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.