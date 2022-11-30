Bıçaklı sopalı kavga kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir genç gece daha önce birlikte çalıştığı kişinin evinin önüne giderek bağırmaya başladı. Bağırdığı şahıs ise önce balkona çıkıp “Sana ben ekmek verdim” diye seslendi.



Daha sonra evin önüne gelen genç “Sen faizcisin” dedi. Bunun üzerine şahıs evden elinde demir sopa ile aşağı indi. Genç, “Gelme seni delik deşik ederim, git işine bak” dedi. Ancak şahıs demir sopa ile gence vurmaya başladı. Bunun üzerine genç de şahsı bıçakladı. Genç birkaç kez bıçağı şahsa saplarken, şahıs da ona demir sopayla vurdu. Genç daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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FOTOĞRAF 8 Olay, dün gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir köpek, 15 yaşındaki Aras Kaan Hançeri bacağından ısırdı. Sonrasında köpeğin sahibi ile çocuğun ailesi arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Köpek sahiplerinin Hançerin ambulansa alınmasına izin vermediği ileri sürüldü. O sırada devriyede olan bekçiler ve polis ekipleri olay yerine gelerek kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Ardından ekipler havaya ateş etmek zorunda kaldı. Kavganın durdurulmasının ardından yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki taraftan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AMBULANSIN MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEDİLERTeyze Şirin Ekinci, Yeğenime köpekler saldırdı 2 tane köpek, biri Rottweiler, diğeri avcı köpeği ikisi birden saldırdı. Yeğenim ayaklarından yaralandı. Ambulans çağrıldı müdahale edilecekti, müdahale etmelerine izin vermediler. Köpeklerle önlerini kestiler. Bekçilerde buradaydı, büyük bir arbede çıktı. Kavga oldu ister istemez, tehdit hakaret anneme kız kardeşlerime saldırdılar. Hatta videolarda da var görürsünüz. Testerelerle üzerlerine saldırdılar. Ben sonradan dahil oldum. Ben dahil olduğumda burada duran 5-6 ekip bile şahsı evinden alamadılar. Gittik şikayetçi olduk tekrardan, hiçbir şekilde dışarı çıkmadılar. Şikayetçiyiz aynı şekilde erkek kardeşime saldırdılar, anneme, tehdit, hakaret, küfür, ağıza alınmayacak şeyler dedi. TEKME ATIP KÖPEĞİ UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTITeyze Hülya Sarıgül, Videoda da gözüküyor, elinde testere ve iki tane köpeği burada eniştem, ablam, kardeşim artık tekme atıp köpeği uzaklaştırmaya çalışıyor. İlerleyen saatlerde aldılar ekip otosu gelerek güçlükle çıkardılar evden dışarı diye konuştu. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun ailesiyle karşı taraf arasında kavga çıktı Büyükçekmece'de iddiaya göre, 15 yaşındaki çocuğu köpek ısırdı. Köpeğin sahibi ile aile arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve bekçiler kavgayı havaya ateş ederek durdurdu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 23.15 sıralarında Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü bir balıkçıya gelen Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. isimli şahıslar bir masada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. ise başka bir masada yemek yiyerek eğlenmeye başladı. Restoranda organize edilen fasılın sona ermesi üzerine Okan H., “Fasıl neden bitti? diyerek taşkınlık çıkarttı. Okan H.’ye yanında olanlar da destek verirken, şahıslar başka masada oturan Cem Gölbaşı ve İsmail G. ile tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı. Restoranda bulunan diğer müşteriler kendilerini sokağa atarken, taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi. Kavgada taraflardan biri, Cem Gölbaşı’nın başında şişe kırarak, yanındaki tabanca ile havaya 2 el ateş açtı. Olayın ardından kavgaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. balıkçıdan çıkarak uzaklaşırken, başından yaralanan Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Maslak’taki özel bir hastanede tedavisi yapılan Gölbaşı ve İsmail G. ardından taburcu edildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadesini aldı. Polis ardından olaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler daha sonra Cem Gölbaşı ve İsmail G.’nin gittiği hastaneye giderek şahısların ifadesini aldı. Çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, Ali Emir K. ve Emir A.’yı Pınar Mahallesi’nde cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Okan H. ve Dündar H. ise ertesi gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahısların olayda kullandıkları tabancayı Ferahevler Mahallesi’nde bir sokak içerisinde yol kenarına attığını söylemesi üzerine Sarıyer polisi, tabancayı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yol kenarında bulunan tabanca, başka birisinin eline geçmeden bulunarak muhafaza altına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Emir A. ve Ali Emir K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Okan H. ve Dündar H. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ünlü restoranda silahlı 'fasıl' kavgası: Tribün liderinin başında şişe kırdılar Sarıyer'deki ünlü bir balıkçıda düzenlenen fasılın bitmesi üzerine bir grup taşkınlık çıkarttı. Gruptaki şahıslardan biri çıkan kavgada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı'nı başında şişe kırarak yaraladı. Yaşananlar kameralara yansırken, silah çekip havaya ateş de açan 4 şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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