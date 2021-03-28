Biden’dan Erdoğan’a mektup

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek 22-23 Nisan’da online yapılacak iklim zirvesine davet etti. ABD Başkanı Joe Biden, iklim zirvesi dolayısıyla kaleme aldığı davet mektubuna, “Sayın Cumhurbaşkanı” hitabıyla başladı. “Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum” diyen Biden, mektubunda, Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

22-23 NİSAN’DA YAPILACAK

Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 22-23 Nisan’da çevrim içi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet etti. Ocak ayında Donald Trump’tan koltuğu devralan ABD Başkanı Biden ile Erdoğan arasında beklenen telefon görüşmesi henüz gerçekleşmezken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu doğrultudaki eleştiriler karşısında, “Bir noktada görüşecekler” ifadelerini kullanmıştı. İklim zirvesi ise ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir arada bulunacağı ilk resmi toplantı olacak. Zirve, pandemi nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

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BM ZİRVESİNE HAZIRLIK

İklim zirvesi, 40 ülkeden devlet başkanları düzeyinde katılımla düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Çinping de zirveye davet edilen isimler arasında.

Al Sani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti. Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

GÜNDEM Mayıs ve haziranda aşılama bitsin istiyoruz