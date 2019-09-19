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Bilecik son dakika haberleri... Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu.

Haber Merkezi AA IHA
Tünelde raydan çıkan tren duvara çarptı.
Tünelde raydan çıkan tren duvara çarptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

  • Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

  • Tren kazasında Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu isimli makinistlerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

  • Öte yandan Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartımanın, Eskişehir’den yola çıkarak Ali Fuat Paşa Garı’na kadar kontrol yaptığı öğrenildi.

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
FOTOĞRAF 17
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Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.
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Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Title
Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Title
Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı: 2 ölü
OYNAT 00:59
Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı: 2 ölü
Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.


  • Kılavuz tren nedir?
  • İlave bir emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren.

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