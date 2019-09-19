Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
- Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.
Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu.
Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
- Tren kazasında Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu isimli makinistlerin hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Öte yandan Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartımanın, Eskişehir’den yola çıkarak Ali Fuat Paşa Garı’na kadar kontrol yaptığı öğrenildi.
- Kılavuz tren nedir?
- İlave bir emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren.