Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Tren kazasında Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu isimli makinistlerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartımanın, Eskişehir’den yola çıkarak Ali Fuat Paşa Garı’na kadar kontrol yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 17 Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.





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OYNAT 00:59 Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı: 2 ölü Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi. BiP'te paylaş

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Kılavuz tren nedir?

İlave bir emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren.

GÜNDEM 3 ihmal 9 cana mal oldu