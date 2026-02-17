Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki İsmail Y., idaresindeki 11 DT 657 otomobil Bilecik merkez İstasyon Mahallesi mevkiinde geldiğinde Mehmet B., idaresindeki 11 AR 579 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.