Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

10:2317/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki İsmail Y., idaresindeki 11 DT 657 otomobil Bilecik merkez İstasyon Mahallesi mevkiinde geldiğinde Mehmet B., idaresindeki 11 AR 579 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Bilecik
#trafik kazası
#Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İftar duası nedir, nasıl yapılır? Oruç açarken okunacak dua