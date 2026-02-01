Yeni Şafak
Bilecik’te minikler Kur’an’a geçmenin sevincini yaşadı

19:001/02/2026, Pazar
IHA
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek

Bilecik'te 4-6 yaş Kur’an kursunda Kuran-ı Kerim'e geçen minik öğrenciler için program gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programda minik öğrenciler ayetler ve dualar okudu.

Bilecik’te 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri Kur’an’a geçmenin sevincini yaşarken, öğrenciler için bir program düzenlendi.


Yediler 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Kur’an’a geçme programı gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen de katıldı. Programda Kur’an’a geçen 6 öğrenci ve diğer minik öğrenciler ayetler ve dualar okudu. Miniklerin sergilediği performans katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.



"Küçük yaşlarda öğrenilen bilgiler mermere yazılan yazı gibidir"


İl Müftüsü Ahmet Dilek,
"Küçük yaşlarda öğrenilen bilgiler mermere yazılan yazı gibidir. Bu yaş grubunda verilen Kur’an eğitimi, çocuklarımızın hayatına sağlam bir temel oluşturmaktadır"
dedi.

Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve pasta kesimiyle sona erdi.



#Kuran-ı Kerim
#Çocuk
#Eğitim
