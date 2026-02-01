Bilecik’te minikler Kur’an’a geçmenin sevincini yaşadı

Yediler 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Kur’an’a geçme programı gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen de katıldı. Programda Kur’an’a geçen 6 öğrenci ve diğer minik öğrenciler ayetler ve dualar okudu. Miniklerin sergilediği performans katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.