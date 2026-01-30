Yeni Şafak
Bakanlık Milli Eğitim Akademisi eğitimine alınacak adayları duyurdu

Bakanlık Milli Eğitim Akademisi eğitimine alınacak adayları duyurdu

19:3830/01/2026, Cuma
IHA
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak 10 bin öğretmen adayının başvuru sonucu "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi. Akademi hazırlık eğitimleri, 7 ilde bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Akademisi’nde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar,
"personel.meb.gov.tr "
adresinden duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Milli Eğitim Akademisi tarafından hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan başvurulara yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenerek
"personel.meb.gov.tr"
adresinden ilan edildi.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapıldı. Bazı branşlarda eğitimler tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alındı, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Akademi hazırlık eğitimleri; Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas’ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.




