Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak 10 bin öğretmen adayının başvuru sonucu "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi. Akademi hazırlık eğitimleri, 7 ilde bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapıldı. Bazı branşlarda eğitimler tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alındı, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Akademi hazırlık eğitimleri; Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas’ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.