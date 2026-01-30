Eğitimde okul kıyafeti tartışmasına son nokta: Velilerin 88'i okul formasını seçti

Okul Kıyafeti ve Üreticileri Federasyonu (OKULFED), eğitim dünyasının ve ebeveynlerin nabzını tutan kapsamlı bir araştırma dosyasını kamuoyuyla paylaştı. GENAR Araştırma tarafından 8 Ocak tarihinde tamamlanan ankete göre veliler; güvenlik, aidiyet ve ekonomik dengeler nedeniyle ‘armalı ve modelli’ okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan OKULFED Genel Başkanı İsmail Sadi Doğan, araştırmanın okul kıyafetlerinin sadece bir giysi değil, aynı zamanda stratejik bir eğitim materyali olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Güvenlik zafiyetine karşı ‘arma’ kalkanı

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Doğan, velilerin en büyük endişesinin okul güvenliği olduğunu belirtti. Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 88’i, okul arması taşıyan kıyafetlerin, okul dışından kişilerin ayırt edilmesini kolaylaştırdığını ve bu sayede güvenlik zafiyetlerinin önüne geçildiğini ifade etti.

Marka yarışı ve akran zorbalığına dikkat

Sivil veya düz kıyafet uygulamasının öğrenciler arasında sınıfsal farkları keskinleştirdiğine dikkat çeken İsmail Sadi Doğan, şunları söyledi:

"Velilerimizin yüzde 76,1’i, düz kıyafetlerin öğrenciler arasında bir ’marka rekabetine’ yol açacağından endişeli. Standart bir modelin olmadığı durumlarda ortaya çıkan marka odaklı akran zorbalığı, velilerimizin yüzde 68,1’i için ciddi bir sosyal risk taşıyor. Armalı kıyafetler, bu tür ayrışmaların önüne geçen en güçlü bariyerdir."

"Sonradan dikilen arma ek külfet getiriyor"

Anket sonuçlarında öne çıkan bir diğer teknik detay ise armaların uygulama biçimi oldu. Velilerin yüzde 73,5’i, armanın sonradan alınıp kıyafete dikilmesinin hem ek maliyet yarattığını hem de aileler için büyük bir zaman kaybı ve zahmet oluşturduğunu belirtti. Genel Başkan İsmail Sadi Doğan, üretimin doğrudan armalı şekilde yapılmasının pratik ve ekonomik olduğunu vurguladı.

Aidiyet duygusu ve disiplin

Eğitim kalitesi ve öğrenci psikolojisi üzerine de veriler sunan araştırma, velilerin yüzde 60,9’unun armalı kıyafetlerin kurallara uyma bilincini ve okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu veriler ışığında, okul kıyafetlerinin sadece birer tekstil ürünü değil; pedagojik, ekonomik ve güvenlik temelli birer eğitim materyali olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Velilerimizin sesine kulak vererek, çocuklarımızın hem güvenliğini hem de huzurunu korumaya devam edeceğiz."







