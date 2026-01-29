İlk ders 'Bayrak Sevgisi': Okullarda ikinci dönem için geri sayım başladı, 81 ile yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı ilk hafta olan 2-6 Şubat tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.