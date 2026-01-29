İlk ders 'Bayrak Sevgisi': Okullarda ikinci dönem için geri sayım başladı, 81 ile yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacağını bildirdi.
Bu çerçevede yürütülecek çalışmaların, "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" anlayışı doğrultusunda, bağımsızlığını bayrağından, geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesini yansıtması, "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" yaklaşımıyla milli birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi, "Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde" mesajıyla, bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı anlamını eğitim ortamlarında görünür kılması ve "Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek" vurgusuyla da Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde "güçlü millet ve istikbal" idealini besleyen bir eğitim iklimine katkı sunması amaçlanıyor.