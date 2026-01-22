Yeni Şafak
Okullarda kumara karşı eylem planı

Uğur Duyan
04:0022/01/2026, Perşembe
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri sanal bahis ve kumar risklerinden korumak amacıyla müfredattan veli bilgilendirmesine kadar uzanan çok boyutlu bir mücadele yürütüyor.

Bakanlık, “2025–2026 Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan yeni uygulamaları hayata geçirdi. Eylem planı doğrultusunda dijital okuryazarlık eğitimlerine kumar, oyun ekonomisi, manipülatif tasarım ve dijital hijyen başlıkları eklendi. Ayrıca ebeveynlere yönelik SMS ve çevrim içi bilgilendirme modülleri devreye alınarak ailelerin farkındalığının artırılması hedeflendi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan iş birliği protokolleri tek çatı altında birleştirilirken Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Okullarda Bağımlılıkla Mücadele programları ülke genelinde uygulanmaya başlandı.



#aktüel
#eğitim
#toplum
