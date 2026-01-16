Yeni Şafak
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi merkezleri belli oldu

14:1516/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
AA
Öğretmen adaylarının branşlarına göre eğitim ve uygulama merkezlerinde göreceği hazırlık eğitimleri 7 ilde yürütülecek.
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adaylarının, branşlarına göre hangi eğitim ve uygulama merkezlerinde eğitim göreceği belirlendi.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimleri Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, branşların kontenjan büyüklükleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan planlamayla, bazı branşlar birden fazla merkezde, diğer branşlar ise tek merkezde eğitim alacak şekilde yapılandırıldı.

2 bin 816 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliği, akademi hazırlık eğitimlerinin en yaygın şekilde yürütüleceği branş olarak öne çıktı. Bu branştaki öğretmen adayları Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul olmak üzere 6 farklı eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimine alınacak.

1798 kontenjan ayrılan özel eğitim öğretmenliği için hazırlık eğitimleri, Gaziantep, Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirilecek. 843 kontenjan bulunan Yabancı Diller branşında ise hazırlık eğitimleri Kayseri ve İstanbul olmak üzere 2 merkezde yürütülecek.

Akademi hazırlık eğitimlerine alınacak diğer branşların tamamında eğitimler tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Okul Öncesi Öğretmenliği branşında hazırlık eğitimleri Sivas'ta yürütülecek.

MTA öğretmenliği (lise) için hazırlık eğitimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, felsefe ile Türk dili ve edebiyatı branşlarındaki eğitimler İstanbul'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde, fen bilimleri, rehberlik, matematik, kimya, fizik, biyoloji, beden eğitimi, görsel sanatlar, teknoloji tasarım ile bilgisayar, öğretim teknolojileri ve tiyatro branşlarında hazırlık eğitimleri Ankara'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde yapılacak.

Akademi hazırlık eğitimleri, belirlenen eğitim ve uygulama merkezlerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini merkeze alan uygulama temelli, kültürel, dönüşümsel ve yansıtıcı bir yaklaşımla yürütülecek.



