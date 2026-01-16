Bakan Tekin'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama: Ara tatiller kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim yılında uygulanan birer haftalık ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Bakan Tekin, “Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili kamuoyunda artan tartışmalar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim öğretim yılı içerisinde iki kez uygulanan birer haftalık ara tatillerin kaldırılacağı iddialarına açıklık getiren Tekin, konunun henüz netleşmediğini vurguladı.
TRT Haber'e açıklama yapan Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılmasına yönelik soruya şu ifadelerle yanıt verdi:
“Henüz verilmiş bir kararımız yok. Ara tatiller konusu gündemimizde. Bu konuda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasındaki tüm paydaşlarla istişare ediyoruz.”
Tekin, alınan tüm kararların kapsamlı analizler ve izleme-değerlendirme çalışmaları sonucunda şekillendiğini belirterek, sürecin pedagojik ve akademik boyutlarıyla ele alındığını söyledi.
“EĞİTİMDE HER ADIMI İSTİŞAREYLE ATIYORUZ”
2023 yılından bu yana eğitim politikalarında ortak akla önem verdiklerini vurgulayan Tekin, Bakanlık bünyesindeki izleme ve değerlendirme birimlerinin ara tatillerin artı ve eksilerini detaylı şekilde analiz ettiğini ifade etti.
Bazı çevrelerin açıklamaları bağlamından kopararak yorumladığını belirten Tekin, “Biz sadece kamuoyuyla değil, doğrudan öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle de sürekli iletişim halindeyiz” dedi.
Sınav Soruları Yeni Müfredata Göre Güncellenecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sorularının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncelleneceğini belirterek, bunun bir sınav sistemi değişikliği anlamına gelmediğini vurguladı. Tekin, 2028 yılında ilk kez yeni müfredata göre sınava girecek öğrenciler için soru havuzunun ders kitapları ve yeni öğretim programlarına uygun hâle getirileceğini ifade etti.
“Öğrenciler Başka Kaynağa İhtiyaç Duymayacak”
Bakan Tekin, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken yalnızca MEB ders kitapları, EBA, MEBİ ve Bakanlık tarafından sunulan dijital içeriklerin yeterli olacağını belirtti. Bu kapsamda öğrencilerin ek bir kaynağa ihtiyaç duymayacağını söyledi.