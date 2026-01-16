Bakan Tekin'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama: Ara tatiller kalkıyor mu?

Sınav Soruları Yeni Müfredata Göre Güncellenecek





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sorularının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncelleneceğini belirterek, bunun bir sınav sistemi değişikliği anlamına gelmediğini vurguladı. Tekin, 2028 yılında ilk kez yeni müfredata göre sınava girecek öğrenciler için soru havuzunun ders kitapları ve yeni öğretim programlarına uygun hâle getirileceğini ifade etti.





“Öğrenciler Başka Kaynağa İhtiyaç Duymayacak”





Bakan Tekin, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken yalnızca MEB ders kitapları, EBA, MEBİ ve Bakanlık tarafından sunulan dijital içeriklerin yeterli olacağını belirtti. Bu kapsamda öğrencilerin ek bir kaynağa ihtiyaç duymayacağını söyledi.