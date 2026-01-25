Yeni Şafak
Öğrenci affı için mazeret aranacak

Uğur Duyan
04:0025/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
AK Parti Meclis Grubu’nun bir süredir üzerinde çalıştığı Yükseköğretim Kanunu teklifinde sona yaklaşıldı.

Teklif metnine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yapılacak sunumun ardından nihai şeklinin verilmesi bekleniyor. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınması planlanırken, düzenlemenin yükseköğretim sistemine yönelik bir dizi başlığı kapsadığı belirtiliyor.

YÖK İLE AF GÖRÜŞÜLDÜ

Affın hangi koşulları içereceğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacağı öğrenildi. Affın genel ve sınırsız bir düzenleme yerine belirli ve belgelenebilir mazeretlerle sınırlı tutulması bekleniyor. Ebeveyn kaybı nedeniyle ciddi maddi yetersizlik yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, afetlerden etkilenen öğrenciler, uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitim hayatını yarıda kesmek zorunda kalanlar ile benzer şekilde eğitimine devam etmesini imkânsız kılan zorlayıcı nedenlere sahip öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.



