Öğrenci affı için mazeret aranacak

Affın hangi koşulları içereceğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacağı öğrenildi. Affın genel ve sınırsız bir düzenleme yerine belirli ve belgelenebilir mazeretlerle sınırlı tutulması bekleniyor. Ebeveyn kaybı nedeniyle ciddi maddi yetersizlik yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, afetlerden etkilenen öğrenciler, uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitim hayatını yarıda kesmek zorunda kalanlar ile benzer şekilde eğitimine devam etmesini imkânsız kılan zorlayıcı nedenlere sahip öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.