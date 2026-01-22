Yeni Şafak
MEB milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren gelişmeyi açıkladı: Dersler okul dışına taşınıyor

12:1722/01/2026, Perşembe
Öğretmenler, derslerde işlenen konuya uygun mekânlara tek tıkla ulaşabilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi maksadıyla, öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekânlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği “Okul Dışı Öğrenme” dijital platformunu hayata geçirecek.

İlk etapta, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile bu kademelerdeki öğrenci ve ailelerine yönelik içeriklerin yer alacağı platformda öğretmenler, derslerde işlenen konuya uygun mekânlara tek tıkla ulaşabilecek, görsel materyallerle bu mekânları derslerinin bir parçasına dönüştürebilecek.

Bu ay içinde tanıtım toplantısının yapılmasının ardından platformun erişime açılması planlanıyor.

MEB, platformla öğrenciyi sınıf içerisinde pasif tutan ezberci anlayışın da önüne geçmeyi hedeflerken, ayrıca eğitim için kullanılan okul dışı öğrenme ortamlarını, öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir çatı altında toplayacak.


