MEB harekete geçti: Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar savcılığa bildirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve eğitim çalışanlarını hedef alan kötü niyetli ve asılsız şikâyetlere karşı yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıda, gerçek dışı ihbar ve şikâyetlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet savcılıklarının resen harekete geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Asılsız iddiaya yaptırım

Yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İsnat ve iftiralara karşı koruma” başlıklı 25’inci maddesi hatırlatılarak, devlet memurları hakkında kasıtlı olarak yapılan ve soruşturma veya yargılama sonucunda asılsız olduğu ortaya çıkan ihbarların cezai yaptırıma tabi olduğu belirtildi. Buna göre, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları hakkında gerçeğe aykırı isnatlarda bulunan kişiler hakkında kamu davası açılması için mülki idare amirlerinin Cumhuriyet savcılıklarına başvurması zorunlu hale getirildi.

Savcılıklar re'sen harekete geçecek

Ayrıca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine de atıf yapılan yazıda, memurları mağdur etmek amacıyla yapılan asılsız ihbar ve şikâyetler hakkında savcılıkların resen soruşturma açacağı ifade edildi. Bu süreçte, haksız isnatta bulunan kişilerin tazminat davasıyla da karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

Kamu hizmetini zedeliyor

Bakanlık yazısında, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin ancak öğretmenlerin baskı, tehdit ve mesnetsiz suçlamalar altında kalmadan görev yapabilmesiyle mümkün olduğu vurgulandı. Kötü niyetli şikâyetlerin eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtilerek, bu tür girişimlerin kamu hizmetinin niteliğini zedelediği ifade edildi.

Yasal süreç işletilsin