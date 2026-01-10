MEB duyurdu: Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği İstanbul'da düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan şenlik, Türk dünyasına mensup ülkelerden çocukları, öğretmenleri ve eğitim yöneticilerini bir araya getirecek.

Şenlikte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan katılımcılar yer alacak.

İstanbul'da 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği"nde her ülke, kendi kültürüne ait çocuk oyunlarını, oyuncaklarını ve kıyafetlerini tanıtma imkanı bulacak.

Etkinlik, 10-13 yaş aralığındaki öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilecek. Öğretmenler, akademisyenler ve çocuk oyunları alanında çalışan uzmanlar da sürece dahil edilecek.

Oyun temelli öğrenmenin pedagojik gücünü merkeze alan etkinlik, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmayı ve çocuk oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Uluslararası öğretmen eğitimleri düzenlenecek

Şenliğe hazırlık sürecinde Türk dünyası ülkelerinde öğretmenlere yönelik, çocuk oyunları eğitimleri düzenlenecek.

Ocak-mart ayları arasında yapılması planlanan bu eğitimlerde, hem Türkiye'ye ait çocuk oyunları hem de ilgili ülkelere özgü oyunlar karşılıklı olarak öğretilecek. Böylece oyun temelli pedagojik yaklaşımların ülkeler arası paylaşımı sağlanacak.

Şenlik yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, kalıcı çıktılar üretmeyi de hedefliyor. Bu kapsamda, Türk dünyasına ait çocuk oyunlarının dokümantasyonu yapılacak, "Türk Dünyası Çocuk Oyunları" kitabı hazırlanacak ve dijital oyun arşivi oluşturulacak. Ayrıca, tanıtım videoları, animasyonlar ve belgesel içerikler de üretilecek.











