İstanbul'da tatil dolu dolu geçti

Saliha Engin
04:001/02/2026, Pazar
G: 31/01/2026, Cumartesi
İstanbul’da yarıyıl tatili, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çok yönlü programlarla eğitimle iç içe bir sürece dönüştü.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik etkinlikler; bilim, spor, rehberlik ve kültürel faaliyet başlıkları altında tatil boyunca İstanbul genelinde sürdürüldü.

Murat Mücahit Yentür

ÖĞRETMENLER KUDÜS'E GİTTİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarıyıl tatilini “öğrenmenin ritmini değiştiren bir fırsat” olarak değerlendirdiklerini belirterek, okul–aile iş birliğini güçlendiren ve çocukların iyi oluşunu destekleyen çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul kademeleri için “15 Tatil Günlüğüm”, ilkokul ve ortaokullar için yarıyıl etkinlik kitapları hazırlandı. “Temel Fikirlerden Temel Bilimlere” projesi kapsamında düzenlenen Bilim Olimpiyatları Yarıyıl Kampı’nda öğrenciler matematik ve bilgisayar alanlarında eğitim aldı. İstanbul Maarif Buluşmaları çerçevesinde “Okul İkliminde Akran Nezaketi ve Psikolojik Sağlamlık” eğitimlerinde ise akran ilişkilerinin okul iklimindeki rolü ele alındı. VII. Öğretmen Motivasyon Kampı’na 39 ilçeden 45 öğretmen katılırken, atölye ve deneyim paylaşımlarıyla mesleki yenilenme sağlandı. “Kudüs Ben’im” projesi kapsamında öğretmenlerin Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ise kültürel miras ve tarih bilinci açısından katkı sunduğu belirtildi.




