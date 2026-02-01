İstanbul'da tatil dolu dolu geçti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarıyıl tatilini “öğrenmenin ritmini değiştiren bir fırsat” olarak değerlendirdiklerini belirterek, okul–aile iş birliğini güçlendiren ve çocukların iyi oluşunu destekleyen çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul kademeleri için “15 Tatil Günlüğüm”, ilkokul ve ortaokullar için yarıyıl etkinlik kitapları hazırlandı. “Temel Fikirlerden Temel Bilimlere” projesi kapsamında düzenlenen Bilim Olimpiyatları Yarıyıl Kampı’nda öğrenciler matematik ve bilgisayar alanlarında eğitim aldı. İstanbul Maarif Buluşmaları çerçevesinde “Okul İkliminde Akran Nezaketi ve Psikolojik Sağlamlık” eğitimlerinde ise akran ilişkilerinin okul iklimindeki rolü ele alındı. VII. Öğretmen Motivasyon Kampı’na 39 ilçeden 45 öğretmen katılırken, atölye ve deneyim paylaşımlarıyla mesleki yenilenme sağlandı. “Kudüs Ben’im” projesi kapsamında öğretmenlerin Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ise kültürel miras ve tarih bilinci açısından katkı sunduğu belirtildi.