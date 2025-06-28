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Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

17:2928/06/2025, samedi
AA
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Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı. Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.


Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.


Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.



#DUMAN
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