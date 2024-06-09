Bilge Çocuklar hayalleri için buluştu

Bilge Çocuk Dergisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen “Uzayda Hayat” kısa hikâye yarışması ödül töreni dün Vialand Tema Park'ta gerçekleşti. Uzay bilimine meraklı 6 bin çocuk, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Albayrak Grubu yöneticileri ile buluştu. Ödül töreni ile birlikte farklı illerden binlerce öğrenci doyasıya eğlendi.

Uzay bilimlerine ve uzaya merakı olan çocukları “Uzayda Hayat” kısa hikâye yarışmasında buluşturan proje, Türkiye’deki MEB Bünyesinde bulunan okulların tamamında 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşti. 18 bin okuldan yüzlerce öğrencinin hikayesini gönderdiği yarışmanın ödül töreni Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Mesut Albayrak, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti.





HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEYİN

Çocuk yaştayken uzaya gitmenin, astronot olmanın başka ülkelerin ve başka milletlerin çocuklarının hayali olduğunu düşündüğünü anlatan Gezeravcı, “Benim küçüklüğümde başka milletlerin çocuklarının hayali olduğu gerekçesiyle hayallerime dahi alamadığım bir alanda bugün çocuklarımız makaleler yazıyor, resimler çiziyor. Devletimizin güçlü iradesinin olduğu alanda başka milletlere ait olduklarını düşündükleri hiçbir hayali kurmaktan alıkonamayacak bir neslin kutlu yürüyüşünü bugün, burada hep bir arada kutlamış olduk” dedi.





OKULLAR FESTİVAL HAVASINDA OLACAK

Bu yıl bazı yeni uygulamalar başlattıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yıl boyunca çocuklarımız eğitim-öğretim süreçlerinde edindikleri becerileri sergileyecekleri bir festival ortamı oluşturmak istiyoruz ve önümüzdeki hafta Türkiye’nin her tarafında, okullarımızda bu tür etkinlikler olacak" diye konuştu.



