​Bilgievleriyle hayallerine kavuştular

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bağlı Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz bilgievlerinde hazırlanan 12 öğrenci fen, 430 öğrenci Anadolu, 85 öğrenci meslek ve teknik liselerine, 25 öğrenci imam hatip liselerine, 5 öğrenci sosyal bilimler liselerine, 3 öğrenci çok programlı liselere, 1 öğrenci ise sağlık meslek lisesine girmeye hak kazandı.

Eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetler yapılıyor

Kayapınar Fen Lisesi’ne yerleşen Mahmut Anıl Ak, 5’inci sınıftan itibaren bilgi evine geldiğini ve kendisine çok katkı sağladığını söyledi.

Bilgievinden aldığı eğitim desteği ile Fen Lisesi’ni kazandığını ifade eden Ak, eğitmenlerinin çok ilgili olduğunu, eğitimin yanı sıra bilgievindeki sosyal faaliyetler ile de stres attıklarını belirtti.

REKLAM

Lise sürecinde Büyükşehir Belediyesi’ne akademi liselerden de eğitim desteği almak istediğini dile getiren Ak, hedefinin tıp okumak olduğunu aktardı.

Ak’ın babası Tuncay Ak, şöyle konuştu:

“5’inci sınıftan itibaren bilgievine kaydını yaptık, çok memnunuz. Kendim de bizzat geldim gördüm eğitimlerini, herkese tavsiye ediyorum. Oğlumla gurur duyuyorum, öğretmenlerine teşekkür ederim.”

“Ders çalışmak için uygun bir ortam”

Kayapınar Fen Lisesi’ne yerleşen 13 yaşındaki Derya Çetinkaya, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sınava hazırlık sürecinin zor olduğunu bunun için bilgi evinden destek aldığını anlatan Çetinkaya, bilgievinin eğitim hayatına olumlu katkı sunduğunu kaydetti.

REKLAM

Çetinkaya, “Bilgievi ders çalışmak için uygun bir ortam. Eğitim yanı sıra sosyal faaliyetlere katılıyordum, çok motive ediyordu. Biraz dinlenme zamanım da oluyordu.” Dedi.

Derya’nın annesi Zeynep Çetinkaya ise, bilgi evindeki eğitimlerin kızının başarısında etkili olduğunu aktararak çok mutlu olduğu dile getirdi.

“Mükafatını aldım”

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne yerleşen 14 yaşındaki Nisa Köse, mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“5’inci sınıfın başından beri bilgievine geliyorum. Bilgievi eğitmenleri bana çok yardımcı oldu. Eksikliklerimi onlara iletiyordum, her konuda yardım etmeleri, her zaman destek olmaları benim için çok önemliydi. Hepsi çok fayda sağladı. 8’inci sınıfta da bunun mükafatını aldım.”

REKLAM

Üniversite hazırlık süreci için Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki akademi liseye kayıt yaptığını belirten Köse, LGS ve üniversiteye hazırlananlara bilgievi ve akademi liselerden faydalanmalarını istedi.

Nisa’ın velisi Zübeyde Babayiğit ise, “Nisa kazandığı için çok mutluyuz, gururluyuz. Öğretmenlerine ve bilgi evi eğitmenlerine verdikleri destek için teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.” Şeklinde konuştu.