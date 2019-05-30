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Gündem Binali Yıldırım ile CHP adayının en çok kullandığı kelimeler dikkat çekti
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POLİTİKA

Binali Yıldırım ile CHP adayının en çok kullandığı kelimeler analiz edildi

Binali Yıldırım ile CHP adayının en çok kullandığı kelimeler dikkat çekti

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayının seçim yarışı süresince katıldıkları canlı yayın programlarında en çok kullandıkları kelimeler analiz edildi. Yıldırım, en çok 'Biz-insan-gençlik-milli-yatırım' kelimelerini kullanırken, CHP adayının ise en çok 'Ben-anlamadım-üzülüyorum' ifadelerini kullandığı görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - CHP'nin adayı
Binali Yıldırım - CHP'nin adayı

23 Haziran’daki İstanbul seçimleri için yarış tüm hızıyla sürerken, adayların katıldıkları canlı yayınlarda en çok kullandıkları kelimeler ile ilgili yapılan bir araştırma sosyal medyada dikkat çekti.

Araştırmaya göre Binali Yıldırım en çok 'biz-insan-gençlik-milli-yatırım' derken, CHP adayı ise 'Ben-anlamadım-üzülüyorum' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

23 Haziran'daki seçim yarışı devam ederken, adayların kullandıkları dil ve söylemlerde seçmenlere adeta mesaj veriyor. Sosyal medyada da paylaşılan adayların katıldıkları canlı yayınlarda en çok kullandıkları kelimeler ile ilgili yapılan bir araştırma bir hayli dikkat çekti.

ADAYLARIN EN ÇOK KULLANDIĞI KELİMELER

Söz konusu araştırmaya göre, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Şubat ve Mayıs 2019 tarihleri arasında katıldığı canlı yayınlarda en çok 'Biz-insan-gençlik-milli-yatırım' kelimelerini kullanırken, aynı tarihler arasında CHP'nin adayı ise en çok 'Ben-anlamadım-üzülüyorum' ifadelerini kullandığı görüldü.

İşte iki adayın seçilmeleri halinde yapacakları ile ilgili mesajlar veren sözcükler.

Adayların kullandığı kelimeler.
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