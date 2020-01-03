Gündem Bingölde 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı
BİNGÖL

Bingöl haberleri: 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de jandarma 1 kilogram 17 ayar altına 22 ayar baskı yapıp piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Altınlarda yapılan incelemede 17 ayar olan altınlara 22 ayar baskısı yapıldığı belirlendi.
Altınlarda yapılan incelemede 17 ayar olan altınlara 22 ayar baskısı yapıldığı belirlendi.

Bingöl'ün Genç ilçe girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada yaklaşık 1 kilogram altın olduğunu tespit eden ekipler, şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine araçtaki 4 şahsı gözaltına aldı, altınlara el koydu.

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Altınların sahte olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler altınların incelenmesi için Bingöl Kuyumcular Derneği aracılığı ile Kahramanmaraş Kuyumcular Odasına gönderdi. Gönderilen altınlarda yapılan incelemede 17 ayar olan altınlara 22 ayar baskısı yapıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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