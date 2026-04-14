Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı

09:3414/04/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Bingöl’de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede son bir haftada yapılan çalışmalarda 4 yıl 2 ay, 3 yıl 9 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan toplam 3 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında 15 olaya müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalarda 13 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyarıcı hap ve 1 gram kokain ele geçirildi. Söz konusu olaylarda 15 şüpheli şahıs yakalanırken, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda haklarında adli işlem başlatıldı.



#Bingöl
#operasyon
#Terörle mücadele
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
