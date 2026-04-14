Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede son bir haftada yapılan çalışmalarda 4 yıl 2 ay, 3 yıl 9 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan toplam 3 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.