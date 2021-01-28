Gündem Bingöllü çocukların kayak pistine çevirdiği karlı yolun görüntüsünü The Guardian günün karesi seçti
BİNGÖL

Bingöllü çocukların kayak pistine çevirdiği karlı yolun görüntüsünü The Guardian günün karesi seçti

Bingöl merkez Ilıcalar beldesinde çocuklar karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkardı. Dünyaca ünlü The Guardian gazetesi, Bingöllü çocukların kayak pistine çevirdiği karlı yolun görüntüsünü günün karesi seçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Bingöl'ün karlı yolları çocuklar için kayak pistine dönüştü.
Bingöl'ün karlı yolları çocuklar için kayak pistine dönüştü.

Bingöl'ün Ilıcalar beldesine bağlı Elmalı köyünde karın kapattığı köy yolunu kayak pistine dönüştüren çocuklar kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların ayaklarına plastik su boruları takan çocukların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Bingöllü çocukların kayak pistine çevirdiği karlı yolun görüntüsünü The Guardian günün karesi seçti.
  • İngiliz The Guardian Gazetesi Bingöllü çocukların kayak pistine çevirdiği karlı yolun görüntüsünü günün karesi seçti.

Bingöl'ün karlı yolları çocuklar için kayak pistine dönüştü
FOTOĞRAF 11
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Ilıcalar beldesine bağlı Elmalı köyünde karın kapattığı köy yolunu kayak pistine dönüştüren çocuklar kızakla kayarak doyasıya eğlendi.
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Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların ayaklarına plastik su boruları takan çocukların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.
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Kayarken zaman zaman zor anlar yaşayan çocukların her şeye rağmen bu eğlenceden vazgeçmediği görüldü.
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Çocukların kızak keyfine zaman zaman köydeki gençler ve diğer yetişkinler de katıldı.
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Çocuklardan Ahmet Kan, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla köydeki tepeden aşağı doğru kaydıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.
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İsa Kına ise babasının yaptığı kızakla kaydığını, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini belirtti.
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Kına, Kar geç yağdı ama yine de çok mutluyuz. dedi.
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Oğlu ile kızakla kayan baba Salih Satı, yarıyıl tatili nedeniyle çocukları ile kayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.
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Bingöl'ün karlı yolları çocuklar için kayak pistine dönüştü
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Bingöl'ün karlı yolları çocuklar için kayak pistine dönüştü
Title
Bingöl'ün karlı yolları çocuklar için kayak pistine dönüştü
Bingöl'ün karlı yolları çocuklar için kayak pistine dönüştü
Bingöl merkez Ilıcalar beldesinde çocuklar karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkardı.

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