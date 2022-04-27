Bir dönem kapandı: Maskeyi atıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını açıkladı.

Dünyanın son 2 yılının bu salgının gölgesinde geçtiğini hatırlatan Erdoğan, sağlık tehdidi olarak başlayan bu sürecin kısa sürede üretimden tüketime, ulaşımdan turizme, spordan eğitime, istihdama kadar her alanı etkileyen topyekun bir krize dönüştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

16 BİN YENİ YATAK HİZMETE AÇILDI

Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi sınırlanırken, Türkiye’de sadece salgın döneminde şehir hastaneleriyle devlet hastaneleriyle acil durum hastaneleriyle 16 binin üzerinde yeni yatağı hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, “Sürekli güncellenerek ilgili kesimlerle paylaşılan Kovid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberleri mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır” dedi. Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

MASKEYE 2 İSTİSNA

“Salgının artık kitlesel tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bilim Kurulu toplantısında bu konular enine boyuna değerlendirilmiştir. Bilim Kurulu’muz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır. Sağlık Bakanlığı’mız ise Salgın Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını yürütecektir. Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir.”

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İLERİ YAŞTAKİLERE MASKE ÖNERİSİ

“Bilim Kurulu’nun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine Bilim Kurulu’muz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmelerini de önermektedir.”

AŞI DEVAM EDECEK

Aşının önemine vurgu yapan Erdoğan, “Yine Bilim Kurulu’muz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların, özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini de önermektedir. Bunun için aile sağlığı merkezleri ve kamu hastanelerinde aşı uygulama merkezleri ihtiyaca cevap verecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir” dedi.

Maskesiz hayat nasıl olacak?

İki yılı aşan maske kullanımında vakaların gerilemesi sonucunda normalleşme de adım adım geldi. Diğer kapalı alanlarda olduğu gibi eğitimin her kademesinde maske takma zorunluluğu kalktı. Restoranlar, AVM’ler, havalimanları, sinema, tiyatro, açık veya kapalı toplu etkinlikler maskesiz yapılabilecek. Son kararla birlikte cezaevlerindeki maske uygulamaları da kalktı. Toplu taşıma araçlarında zorunlu maske uygulaması devam edecek. Kovid-19 vakaları Türkiye genelinde binin altına düşene kadar toplu ulaşımda maske kullanılacak.

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ÖZGÜN Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı! Erdoğan'dan maske kararı açıklaması